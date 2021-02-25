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Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a 'negatif' müjdesi

Trabzonspor'da Serkan Asan ve Arda Akbulut'un ardından Uğurcan Çakır ile Lewis Baker'ın da son testleri negatife döndü.

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Koronavirüs belasından son haftalarda çok çeken Trabzonspor'a müjdeler üst üste gelmeye başladı. Bordo-Mavililer'de geçtiğimiz günlerde hastalığa yakalanan Serkan Asan ile Arda Akbulut'un testleri negatife dönmüş ve iki oyuncu takımla çalışmalara başlamıştı. Karadeniz ekibine bir sevindirici haber de Uğurcan ve Lewis Baker'dan geldi. İki yıldızın son yapılan testlerinde pozitif bulguya rastlanmadı.

Gözler diğer üç isimde
İki oyuncu test sonuçlarının ardından özel antrenmanlara başladı... Uğurcan ile Baker'a bugün bir test daha yapılacak ve testlerin de negatif çıkması halinde iki yıldız takıma katılacak. Erce, Hosseini ve Marlon'un ise yarın yeniden testten geçecekleri öğrenildi. Bu üç ismin sonuçlarının negatif çıkması durumunda ise gözler Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya dönecek. Avcı şans verirse Fenerbahçe derbisinde oynayabilecekler.

Yüreğini ortaya koydu
Trabzonsporlu yönetici Sertaç Güven, Abdullah Avcı’nın doğru tercih olduğunu belirterek “Hocamız sağ olsun yüreğini ortaya koydu. Psikolojik olarak yıpranmış, şampiyonluk kaybetmiş takımı yeniden diriltti” dedi.

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