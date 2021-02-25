Şehit mezarlarına zarar veren 5 DEAŞ'lı gözaltına alındı

Adana'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de arasında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili terör örgütü DEAŞ bağlantılı oldukları ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Gölbaşı’nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında F-16’larla düzenlenen saldırıda şehit olan Adanalı ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç’un (25) tahrip edilen mezar taşları onarıldı. Şehitlerin babası Ali Oruç, “Evlatlarım benim değil Türkiye’nin şehitleri. Bunu yapanlar insan olamaz. Bu hain saldırıyı yapanların bulunacağını ve gereken cezayı verileceğine inanıyorum” dedi.



79 kabrin taşları tahrip edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 21 Şubat'ta merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda bulunan 79 kabrin taşlarının tahrip edilmesiyle ilgili zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

5 şüpheli gözaltında

Ekipler, mezar taşlarına zarar verdiği ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayın geçmişi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına 21 Şubat'ta zarar verilmişti. Mezar taşlarının tadilatına başlanmıştı.