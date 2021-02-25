Alisson Becker'in babası boğularak öldü

Liverpool kalecisi Alisson Becker'in babasının yazlık evinin yakınındaki bir gölde boğulduğu bildirildi.

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Alisson Becker'in babası Jose Becker'in, yazdığının yakınlarındaki bir gölde boğulduğu açıklandı. Lavras dol Sul şehri polis müfettiği olayı duyururken, olayda herhangi bir şüpheli durumun olmadığını kaydetti.

2018'de Roma'dan Liverpool'a transfer olan Alisson, 2019'da FIFA Yılın Kalecisi ödülünü almıştı. Küçük kardeşi Muriel ise Brezilya ekibi Fluminense takımının kalesini koruyor.

İki oyuncunun daha önce formasını giydiği Internacional kulübü de üzücü olayla ilgili bir açıklama yayımladı ve başsağlığı diledi.