BIST 1.483
DOLAR 7,19
EURO 8,77
ALTIN 414,88
HABER /  SPOR
ADV Yeni Posunuzu cebinizde bilin

Alisson Becker'in babası boğularak öldü

Liverpool kalecisi Alisson Becker'in babasının yazlık evinin yakınındaki bir gölde boğulduğu bildirildi.

Abone ol

Alisson Becker'in babası Jose Becker'in, yazdığının yakınlarındaki bir gölde boğulduğu açıklandı. Lavras dol Sul şehri polis müfettiği olayı duyururken, olayda herhangi bir şüpheli durumun olmadığını kaydetti.

2018'de Roma'dan Liverpool'a transfer olan Alisson, 2019'da FIFA Yılın Kalecisi ödülünü almıştı. Küçük kardeşi Muriel ise Brezilya ekibi Fluminense takımının kalesini koruyor.

İki oyuncunun daha önce formasını giydiği Internacional kulübü de üzücü olayla ilgili bir açıklama yayımladı ve başsağlığı diledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cem Uzan: Anayasa değişikliği olmadığı takdirde Erdoğan bir daha aday olamaz
İstanbul'da tabur komutanlığını gözetlerken yakalanmıştı! O şüpheli DEAŞ'lı terörist çıktı
Adıyaman'da kuyudan çıkan suyla şaşkına döndüler! Alev alev yandı
Fenerbahçe, Daum'la 2 hafta önce görüşmüş!
Rafa kaldırılmıştı talep patladı! Gaziantep'te stoklar tükendi
Fenerbahçe'ye transferi son anda iptal olmuştu Galatasaray'a geliyor!
4 yaşında Kur’an-ı Kerim’i hatim etti
Ordu'da balıkçıların ağlarına takıldı bin yıl yaşında olduğu düşünülüyor
Goldman Sachs CEO'su Solomon: Evden çalışma yeni normal değil, anormallik
Bağcılar'dan pes dedirten görüntü! Yasağa rağmen asker eğlencesi yaptılar
Yorumlar