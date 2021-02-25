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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan'a gidiyor. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik fırsatlar ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Hırvatistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarının yanı sıra, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik fırsatlar ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir. Bu vesileyle, Sayın Bakanımız ülkemizin yardımlarının ulaştırıldığı deprem bölgesini de ziyaret edecektir" denildi.

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