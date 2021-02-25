Adana'da İki cinayet işleyen firari hükümlü noterde yakalandı

ADANA’da iki cinayetten 56 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü notere gelince polis tarafından yakalandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri “adam öldürme” suçundan 36 yıl, “kasten öldürme” suçundan ise 20 yıl 10 ay olmak üzere toplamda iki cinayetten 56 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü Ramazan Biçer’in (65) Reşatbey

Mahallesi'nde bir noterde olduğu bilgisine ulaştı.

Polis kısa sürede notere gelerek hükümlüyü gözaltına aldı. Hükümlünün ilk cinayetten belirli bir süre yatıp şartlı tahliye olduğu ancak daha sonra ikinci cinayeti işlediği için şartlı tahliyesini bozduğu öğrenildi.