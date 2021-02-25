Komiserlik yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 37 FETÖ’cü hakkında gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2012 yılında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları belirlenen ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 3'ü aktif olmak üzere toplam 37 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 22 ilde, 25 Şubat 2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir” denildi.



Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği ifade edildi.