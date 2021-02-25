Hindistan'da bir adam ailesine saldıran leoparı elleri ile öldürdü

Bir düğünden evlerine dönerken köy yolunda leopar saldırısına uğrayan aile, leopara kendi imkanları ile karşı koydu.

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Hindistan'da Arasikere bölgesinin yakınlarında bulunan Bendekere köyünde yaşayan Rajagopar Naik, eşi ve kızı ile birlikteyken bir leopar saldırısına uğradı.

23 Şubat tarihinde meydana gelen olayda, bisiklet süren üç şahısa arkadan saldıran leopar aileyi yere düşürdü.

Başkalarına da saldırdı

Naik, ailesini korumak için leopara karşı hamle yaparak hayvana bıçak ile saldırdı.

Daha önceden en az üç kişiye daha saldırıldığı açıklanan leopar, Naik'in vücudunda kanamalara sebep oldu.

"Dizimle öldürdüm''

O anları açıklayan Naik şu sözleri kaydetti:

"Eşim ve kızımla bir düğünden köyüme dönüyordum. Saat 15.30'da leopar arkamdan bisikletimi kovalayıp saldırdı. Karımın bacağını ısırmaya çalıştı. Hepimiz yere düştük. Döndü. Onu uzağa ittikten sonra benim üstüme geldi ve kollarımı, boynumu ısırmaya çalıştı. Ellerimle kendimi savundum. Onu aşağı itip dizimle öldürmeyi başardım. Karım ve kızım köye koşarak yardım çağırdı. Başımdan, kolumdan ve boynumdan yaralandım."

Yetkililere saldırdı

Yerel haberlere göre aynı leopar bir kadın ve oğluna aynı zamanda kendisini yakalamaya gelen orman ekiplerini de saldırmıştı.

İki yaşındaki leoparın kendilerine saldırdıktan sonra Naik ve ailesine saldırdığını ifade eden orman yetkilileri, leoparın neden bu kadar saldırgan olduğunu anlayamadıklarını söyledi.