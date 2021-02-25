BIST 1.488
DOLAR 7,26
EURO 8,88
ALTIN 413,84
HABER /  YEREL
ADV Yeni Posunuzu cebinizde bilin

Adana'da dayakçı koca böyle savundu! 'Eşimi sakinleştirmek için kolunu ısırdım'

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da eşini darbettiği için intihar girişimine neden olduğu öne sürülen kocanın ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan dayakçı kocanın “Eşimi sakinleştirmek için kolunu ısırdım” dediği bildirildi.

Abone ol

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde oturan Fatma Bebek (20) koca şiddetine dayanamayarak 1045 Sokak’taki evinin 3. katından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Fatma Bebek, Yüreğir Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada Bebek’in iki ayağının, sağ kolunun ve belinin kırık olduğu belirlenip ameliyat edildi. Bebek’in beline platin takıldı. Bu arada, polis dayakçı koca Şahin Bebek’i (31) gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kendisinden 11 yaş küçük eşini, 15 yaşında kaçırıp o günden sonra odun, süpürge sapı ve kemerle dövdüğü ileri sürülen kocanın ifadesi ortaya çıktı.

Zanlı kocanın ifadesinde işsiz olduğunu ekonomik problemlerin hayatını olumsuz etkilediğini belirterek, “Eşim grip oldu ben de yarın seni doktora götüreyim dedim. Öğleden sonra eve gelip sokaktan eşimi arayıp hadi gel doktora gidelim dedim. Bir süre bekledim eşim gelmeyince eve gittim. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Benim üzerime doğru yürüdü. Kendisini sakinleştirmek için kolunu ısırdım. Ben eşimi darp etmedim, evden ayrıldıktan sonra eşimin düştüğünü öğrendim. Bu olaydan dolayı üzgünüm kimseden şikayetçi değilim” dediği öğrenildi.

Fatma Bebek’in ise hastanede tedavisi devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Adana'da 15'inde evlendi 16'sında anne oldu! 3. kattan atladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Şehit mezarlarına zarar veren 5 DEAŞ'lı gözaltına alındı
Şubat ayı Ekonomi Güven Endeksi belli oldu düşüş yaşandı
Leyla Bilginel kaç yaşında hiç evlendi mi eşi kimdir?
Cedi Osman'lı Cleveland, Houston engelini aştı
Adana'da İki cinayet işleyen firari hükümlü noterde yakalandı
Komiserlik yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 37 FETÖ’cü hakkında gözaltı kararı
Leyla Bilginel çocuğu Serkan Kayra kaç yaşında babası kim?
Alisson Becker'in babası boğularak öldü
Cem Uzan: Anayasa değişikliği olmadığı takdirde Erdoğan bir daha aday olamaz
Yunanistan ile şimdi de 'mezarlık' krizi! Türkiye harekete geçti
Yorumlar