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Ali Koç'tan Emre Belözoğlu'na: Takımın başına sen geç

Erol Bulut'un yerine düşünülen Christoph Daum'a taraftarların tepki göstereceğinden endişe eden Ali Koç'un Emre Belözoğlu'na, "Erol hocayla yolları ayırırsak takımın başına sen geç" teklifini yaptığı belirlendi. 

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Fenerbahçe’de herkes Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maçın sonucuna kilitlendi. Göztepe mağlubiyeti sonrası koltuğu sallantıda olan Erol Bulut'un geleceği konuşulmaya başlandı. Genç hoca pazar günü 3 puan alamazsa hem F.Bahçe’nin hem kendi geleceğinin kararma tehlikesi ile karşılaşacak.

Pazar akşamı oynanacak Trabzonspor karşısında kötü bir skor alınması durumunda teknik direktör Erol Bulut'la yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan çok flaş bir hamle geldi.

"Erol hocayla yolları ayırırsak takımın başına sen geç"
Takvim'in aktardığı habere göre; Erol Bulut'un yerine düşünülen Christoph Daum'a taraftarların tepki göstereceğinden endişe eden Ali Koç'un sportif direktör Emre Belözoğlu'na, "Erol hocayla yolları ayırırsak takımın başına sen geç" teklifini yaptığı belirlendi. 

"Artık hata yapma şansımız yok"
Ancak Emre Belözoğlu'nun, "Artık hata yapma şansımız yok. Bize çok iyi bir teknik adam lazım" ifadesini kullanarak teklifi kibarca reddettiği ifade edildi.

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