Çılgın Sedat evi nerede neden yandı sebeb elektrik deniyor

Çılgın Sedat lakabıyla tanınan şarkıcı Sedat Kapurtu'nun Beylikdüzü'nde bulunan iki katlı villası henüz bilinmeyen nedenle yandı. Can kaybının olmadı yangında ciddi hasar oluştu. Peki özel hayatı ve ailesi merak edilen Çılgın Sedat aslen nereli, kaç yaşında eşi Özlem Kapurtu ve oğulları kimdir?

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Çılgın Sedat lakabıyla tanınan ve şarkıları ile eğlence mekanlarının aranan ismi olan Çılgın Sedat'ın Beylikdüzü'nde bulunan evi yandı. 2 katlı evin giriş katında başlayan yangın kısa sürede tüm evi kapladı. O sırada çocukları ile evde olan Özlem Kapurtu yangından hasar almadan kurtuldu. Yangın esnasında dışarıda olan Çılgın Sedat ise haberi alınca kriz geçirdi geçirdi. Çocukları Yağız ve Sıraç'ı sağ salim gören Çılgın Sedat rahat bir nefs alsa da yangında kaybettiği evi nedeniyle kısa süreli panik atak geçirdi. Peki özel hayatı, eşi Özlem Kapurtu ve oğulları ile merak edilen Özlem Kapurtu kimdir?

Çılgın Sedat 46 yaşında ve aslen Sivaslı. 2005 yılında Özlem Kapurtu ile hayatını birleştiren Çılgın Sedat'ın Siraç ve Yağız adında iki oğlu var.

Çılgın Sedat kimdir: Asıl adı Sedat Kapurtu olan Çılgın Sedat, 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan Çılgın Sedat küçük yaşlardan itibaren futbolla ilgilenmiştir. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müzik kariyerine adım atan Çılgın Sedat, bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye gibi müzik aletlerini de çalabilmektedir.

Küçük yaşta katıldığı ses yarışmasında ikinci olan Çılgın Sedat, kuaförlükten futbola, futboldan şarkıcılığa, şarkıcılıktan smackdown'a birçok meziyeti olan bir isimdir. Müzik yaşantısına bir dönem ara veren Çılgın Sedat, 2008'de Zeytinburnuspor'da futbol oynayarak profesyonel futbol yaşantısına adım atmış oldu. Çılgın Sedat 1 Temmuz 2011'de futbol kariyerini sonlandırdı. Kardeşi Vedat Kapurtu profesyonel olarak futbol oynamaktadır.

Çılgın Sedat 1 Temmuz 2011'de futbol kariyerini sonlandırdı. Kardeşi Vedat Kapurtu profesyonel olarak futbol oynamaktadır.

Çılgın sedat futbolun yanında ayrıca taekwondo, karate ve kick boks sporu ile de ilgilenmekte ve Muay Thai hakemliği yapmaktadır. Futbol kariyerine nokta koyarak müzik alanında yeniden çalışmalar yapan Çılgın Sedat, son olarak 2017 yılında katıldığı Survivor yarışması ile gündeme geldi.