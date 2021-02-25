Flaş Yeşil Kart kararı! ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ın vize yasaklarını kaldırdı

ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump’ın ülkede yaşama ve çalışma izni olan Yeşil Kart’a ve geçici yabancı işçilere verilen vizelere getirdiği kısıtlamaları kaldırdı.

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ABD Başkanı Joe Biden, Yeşil Kart’a ve geçici yabancı işçilere verilen vizelere getirilen kısıtlamaları kaldırdı.

Trump askıya almıştı

Donald Trump yönetimi Nisan 2020 tarihinde, koronavirüs salgınının ekonomik etkileri sebebiyle ülkede çalışacak nitelikli kişilere verilen H-1B vizelerini, mevsimlik işçi olarak çalışanlara verilen H-2B vizelerini, şirket içinde görev yeri değişen kişilere verilen L-1 vizelerini ve çeşitli kurumlarda çalışmak ya da değişim programlarına katılmak üzere gelecek uzmanlara verilen J-1 vizelerini askıya almıştı.