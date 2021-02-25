IMF'den kritik rapor! Türkiye'nin 2021 büyüme tahminini yükseltti
Uluslararası Para Fonu (IMF), "G-20 Gözetim Notu"nu açıkladı. IMF, 2021 yılı için Türkiye'nin büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti.Abone ol
IMF, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 5'ten 6'ya yükseltti. NTV'nin aktardığı IMF'in "G-20 Gözetim Notu"na göre, Ekim raporunda yüzde 5 olarak tahmin edilen Türkiye'nin 2021 yılı büyümesi, yüzde 6'ya yükseltildi.
IMF, 2022 yılında Türkiye'nin yüzde 3.5 büyüyeceğini tahmin ediyor. Kurum Ekim raporunda 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 4 olarak açıklamıştı.
IMF'nin 2020 yılı için beklentisi ise yüzde 1.2 büyüme yönünde oldu.
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