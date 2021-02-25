Ermenistan'da darbe girişimi! Ordu hükümete muhtıra verdi Genelkurmay Başkanı görevden alındı

AZERBAYCAN karşısında 44 günde diz çöken ve Dağlık Karabağ'da işgal altında tuttuğu toprakları kaybeden Ermenistan'da, sular durulmuyor. Son dakika bilgisine göre Ermeni ordusu, hükümete muhtıra verdi... Başbakan, Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı. Cumhurbaşkanı ise bu kararı onaylamadı... Paşinyan eline megafonu alıp sokağa indi

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Azerbaycan'ın yıllar sonra Dağlık Karabağ'dan sürdüğü Ermenistan'da sular yeniden ısındı. Reuters, Ermenistan ordusunun Başbakan ve hükümetin istifasını istediğini talep ettiğini duyurdu. Bunun üzerine Başbakan Nikol Paşinyan Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldığını açıklayıp, halkı sokağa çağırdı. Darbe yanlıları da Paşinyan yanlıları da sokağa çıktı.

Uluslararası haber ajansı Reuters'a göre; kaybedilen savaşın etkilerinin ağır bir şekilde hissedildiği ve siyasi krizin giderek derinleştiği Ermenistan'da Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı ve hükümetini istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan

'Ermenistan'ı çöküşün eşiğine getirdi! Her şeyin bir sınırı var'

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı, yazılı açıklama yayımlandı. Paşinyan'ın başbakanlık görevini yerine getirmekte yetersiz kaldığı belirtildi. Dış politikadaki ciddi hataların Ermenistan'ı çöküşün eşiğine getirdiği ifade edildi. Ermeni silahlı kuvvetleri "Her şeyin bir sınırı var" mesajını paylaşarak Başbakan Paşinyan'dan ve hükümetten istifasını talep etti.

Paşinyan: Darbe girişimi var, sokağa çıkın

Ermeni Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisini istifaya davet ettiği dakikalarda resmi Facebook hesabından canlı yayın yapıyor. Ordunun bir darbe girişiminde bulunduğunu belirten Paşinyan, canlı yayında halka 'Cumhuriyet Meydanı'nda toplanma çağrısı yaptı.

PAŞİNYAN SOKAĞA ÇIKTI Ermenistan Başbakanı Paşinyan, başkent Erivan'da toplanmaya çağırdığı destekçilerinin yanına gitti. Eline megafonu alıp destek istedi. Sputnik News, Paşinyan'ın çağrısıyla sokağa çıkanlar ile Başbakan ve hükûmetin istifasını isteyenlerin sokakta karşı karşıya kaldığını, çeşitli çatışmalar yaşandığını aktardı.

Genelkurmay Başkanı görevden alındı mı alınmadı mı?

Başbakan Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu. Ancak TRT Haber'de yer alan bilgiye göre Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan Genekurmay Başkanının görevden alınmasıyla ilgili belgeyi imzalamadı.

Orduya "güvenliği sağlamaya devam edin" çağrısı

Paşinyan ayrıca, orduyu, Ermenistan'a hizmet etmeye ve ülkenin güvenliğini sağlamaya devam etmeye çağırdı; "Ordunun siyasi süreçlere katılımına izin verilemez." dedi.

Yenilginin sorumluluğunu üstleniyorum ama...

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da yaşadığı mağlubiyete ilişkin sorumluluğu üzerine aldığını anlatan Paşinyan, "Halkın bazı üst düzey ordu yetkililerine yönelik de bazı soruları var ve bu sorulardan kaçılamaz" ifadesini kullandı.

Hem Paşinyan taraftarları hem de muhalifler Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya devam ederken, Erivan semalarında savaş uçaklarını sesi duyuldu. Yerel medya, alçak uçuş yapan jetlerin Rus üretimi MiG-29 olduğunu bildiriyor. Uçakların alçak uçuş yapması dikkat çekti.

Ermenistan ordusundan yeni açıklama

Ermeni basınında yer alan haberlere göre, Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, "Ermenistan Başbakanı ve hükümeti, Ermeni ulusu için kritik önem taşıyan mevcut kriz durumuyla ilgili makul kararlar alabilecek durumda değildir" denildi. Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin "görevdeki yetkililerin ordunun itibarını sarsmayı amaçlayan saldırılarına hoşgörü göstermeyeceği" vurgulandı.

Erivan'da 3 ayrı ayrı grup sokağa indi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın çağrısıyla Paşinyan taraftarları sokağa inerken, Peşinyan'ın istifasını isteyen göstericiler de hükümet binasına doğru yürüyüşe geçti. Muhalefet lideri ve eski savunma bakanı Vazgen Manukyan taraftarları ise Savunma Bakanlığı önünde toplanarak, ordunun muhtıra çağrısına destekte bulundu.

Rus füzelerini suçladığı için mi üstü çizildi? Ermenistan Başbakanı'ı Paşinyan, geçtiğimiz günlerde Rus İskender Füzelerinin işe yaramadığını açıklamıştı. Azerbaycan'la 45 günlük savaşta bunları kullandıklarını, verim alamadıklarını ve ancak yüzde 10’unun düştüğü noktada infilak ettiğini ilan etti. Bu açıklamaların Rusya ve Putin'i çileden çıkardığı ve hemen arkasından da bu muhtıranın geldiği iddialar arasında.

Rusya: Ermenistan'ın içişleri meselesi

Konuyla ilgili Kremlin'den yapılan açıklamada ise, Erivan'daki gelişmeleri endişeyle izlediklerini belirterek Putin ile Paşinyan'ın henüz iletişime geçmediğini, gerektiği takdirde iletişime geçmek üzere gerekli organizasyonun yapıldığını açıkladı. Kremlin Sözcüsü Peskov, tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "Ermenistan’daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ancak yaşananlar, Ermenistan’ın içişleri meselesidir. Ermenistan'daki herkesi itidalli olmaya çağırıyoruz, durum anayasal çerçevede kalmalı" ifadelerine yer verildi.

Zamanlaması dikkat çekti

Muhtıranın zamanlaması da dikkat çekti. Muhtıra, 1992 yılında Ermeni ordusunun Hocalı'da 613 sivili öldürdüğü katliamın yıldönümüne denk geldi...

Ne omuştu?

Azerbaycan ordusu ile Ermeni ordusu arasında altı hafta kadar süren son çatışmalarda Azerbaycan Dağlık Karabağ etrafındaki topraklarını geri almış ve anlaşmadan hemen önce Şuşa şehrini de ele geçirmişti. Birçok Ermeni uzman, Paşinyan ve hükûmetinin süreci çok kötü yürüttüğünü savunmuştu.

Azerbaycan ordusu karşısında Ermeni ordusu büyük bozgun yaşarken, yenilginin baş sorumlusu olarak gösterilen Başbakan Paşinyan, taviz verdiği için büyük kalabalıklar tarafından protesto edilmişti.