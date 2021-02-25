Doğu Perinçek Ermenistan'daki darbe girişimine sevindi Paşinyan yenilen ABD'nin kalıntısı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ermenistan'da ordunun hükümete muhtıra vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Savaşlarda yenilen hükümetin hayatta kalmasının mümkün olmadığını söyleyen Perinçek, Paşinyan için 'yenilen Amerika'nın son kalıntısı' benzetmesini yaptı.

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Ermenistan Genelkurmay Başkanı dahil bütün üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifası için bildiri imzaladı.

Paşinyan, istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek taraftarlarını sokağa çağırdı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ermenistan ordusunun Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa çağrısını değerlendirdi.

"Türkiye, Rusya, Azerbaycan ittifakı ABD'yi yendi''

Perinçek, Kafkaslar'da yaşanan gelişmeyi ABD üzerinden okudu. Türkiye, Rusya ve Azerbaycan arasındaki iş birliğinin Washington'ı bölgeden uzaklaştırdığını belirten Perinçek, Habertürk'te katıldığı yayında şunları söyledi:

"Bu gelişme, beklenen bir gelişme. Savaşta yenilmiş bir hükümet var. Dünyanın hiçbir yerinde savaşlarda yenilen hükümetler hayatta kalamıyor. Bu önemli. İkincisi; Kafkaslar'da Türkiye, Rusya, Azerbaycan ittifakı ABD'yi de yendi.

"Amerika'nın yenilmiş kalıntısı''

Bu ittifak, ABD'nin orada ayağını basacak bir yer bırakmıyor. Türkiye-Rusya ekseni, Kafkaslar'dan Amerika'yı temizledi. Paşinyan da orada yenilen Amerika'nın yenilmiş kalıntısı. Orada hayatta kalması mümkün değil.

Bu aynı zamanda Rusya ile Amerika arasındaki çelişmenin de ne kadar keskin olduğunu gösteriyor."