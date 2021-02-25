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Boupendza’nın Krasnodar'a transferi arapsaçına döndü

Gabonlu oyuncu Aaron Boupendza, istediği mali şartlar oluşmadığı için Rus ekibi Krasnodar ile sözleşme imzalamadı.

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Süper Lig'de 18 gol ile zirvede bulunan Boupendza'nın, 8 milyon euro karşılığında sezon sonu Rusya'nın Krasnodar takımına transfer olacağı açıklanmıştı. 

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Boupendza'nın Krasnodar'a transferinin futbolcunun Hatayspor'da oynamak istemesi dolayısıyla gerçekleşmediğini açıkladı.

Gabonlu futbolcunun Krasnodar ve Hatayspor ile yaptığı görüşmelerden ise sonuç çıkmadı. İstediği mali şartlar oluşmadığı için 24 yaşındaki oyuncu sözleşmeye imza atmayacağını ve Hatayspor’da kalacağını iki kulüp yetkililerine de iletti.  

Boupenza ayrıca, taleplerinin kabul edilmemesi halinde Krasnodar’a transfer olmayacağını da Hatayspor kulübüne iletti.

Süper Lig'de 6. sırada yer alan Atakaş Hatayspor'da Boupendza'nın 18 golü var.  24 yaşındaki futbolcu, gol krallığında ilk sırada yer alıyor.

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