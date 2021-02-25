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Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'na 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Demirören Haber Ajansı

Ordu ve Samsun'da, 12 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mehmet Ali Çayıroğlu'na yargılandığı 3 ayrı davada 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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Ordu'nun Akkuş ilçesinde şarküteri işleten Mehmet Ali Çayıroğlu, 2018 yılında 2 ayrı gasp olayının şüphelisi olarak yakalanıp, gözaltına alındı. Devam eden soruşturmada, Ordu ve Samsun'da 12 kişinin ölümüyle bağlantısı olduğu ortaya çıkan Çayıroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Genişletilen soruşturmada Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 19 Ocak 2018’de cezaevinden çıktığı, ilk cinayeti 10 Şubat 2018'de işlediği saptandı. Çok sayıda suçtan sabıkalı olan Çayıroğlu’nun 12 kişiyi yangın çıkararak, silahla ya da zehirleyerek öldürdüğü belirtildi.

Hakim karşısına çıktı
Ordu ve Samsun'da, 12 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan, Ordu'da yürütülen soruşturma kapsamında ‘yangın çıkarmak suretiyle eziyet çektirerek, tasarlayarak öldürmek’, 'gasp' ve 'yağma' suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu hakim karşısına çıktı.

5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Çayıroğlu'nun yargılandığı 3 ayrı davada karar verildi. Seri katil, Sabri Güneş (68), Hasan Güneş (53), Zahide Güneş (59), Senayi Türedi (54) ve Ümit Türedi’yi (56) kasten öldürme suçundan 5 kez ağırlaştırılmış, nitelikli yağma suçundan ise 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dursun Kurt'un (70) ölümüyle ilgili delil yetersizliği nedeniyle Çayıroğlu'nun beraatına karar verildi.

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