Luis Gustavo'dan Fenerbahçe'ye haber var

Hatay deplasmanında sakatlanan Luis Gustavo, Trabzonspor karşısında da forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe’de gündem ne Göztepe mağlubiyeti ne Erol Bulut’un durumu, tek hedef Trabzonspor deplasmanı. Kendi aralarında toplantılar yapan oyuncular zorlu deplasmanda kazanarak yeniden zirve yarışına tutunmayı hedefliyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Gökhan ve Caner’in başı çektiği konuşmalarda öne çıkan ifadeler, “Çok fazla kayıp yaşadık. Kredimiz kalmadı. Trabzon’da rakibin serisini bozarak hem moral bulmalı hem de yeni bir serinin başlangıcını yapmalıyız. Bu sezon şampiyon olmaya mecburuz” şeklinde oldu.

Çilingir Pelkas

Sakatlandığında mumla aranan Dimitrios Pelkas, Trabzon’da Fenerbahçe’nin en önemli silahı olacak. Takımın en skorer isimlerinden olan “Yunanistan” lakaplı yıldız, hücumda gol ararken top rakibe geçtiğinde savunmayı başlatacak isim olacak. Oyuna sol açıkta başlayacak Pelkas, Mesut’un çıkması hâlinde ise on numaraya çekilecek.

İrfan takımla çalıştı

Fenerbahçe’nin devre arasında transfer ettiği İrfan Can Kahveci dün takımla birlikte çalıştı. Başakşehir’den sakat gelen millî oyuncu tedavisinin tamamlanmasının ardından sarı lacivertlilerle ilk idmanını yaptı. İrfan ve Novak ilk bölümde takımla çalışırken sonrasında özel program uyguladı. Her iki oyuncunun da Trabzon’a götürülüp götürülmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Gustavo yok

Hatay deplasmanında sakatlanan Gustavo, Trabzon karşısında da forma giyemeyecek. Galatasaray, Karagümrük ve Göztepe karşısında yokluğu fazlasıyla hissedilen sambacının dün çekilen MR’ında büyük bir iyileşme görüldü. Ancak ciddi bir sakatlık yaşayan Gustavo bir süre daha bireysel program uygulayacak ve Trabzon’a götürülmeyecek.