Manisa'da baş ağrısı şikayetiyle gitti şok haberi aldı! Üniversiteli Hatice yardım istiyor

MANİSA'da yaşayan üniversite öğrencisi Hatice Demir (22), baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyninde tümör olduğunu öğrendi. Doktorlar, 2 ay içerisinde görme yetisini, 1 yıl içinde de yaşamını kaybetme riski olduğunu söyledi. Demir, özel bir hastanede ameliyat olmak istiyor.

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde babası Himmet Demir ve annesi İlkay Demir ile yaşayan Celal Bayar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Hatice Demir, 3 yıl önce baş ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye gitti. Hastanede, Multipl Skleroz (MS) hastalığı teşhisi koyulan Demir, emin olmak için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Demir'e tuberoskleroz tanısı konuldu.

Koronavirüs nedeniyle tedavisi yarım kalan Demir, İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Orada da aynı tanı konulan Demir'in ağrıları gün geçtikçe arttı.

Sağ gözü yüzde 80 görme kaybına uğradı

15 Aralık'ta İzmir'deki özel bir hastaneye giden Demir'in beyninde tümör tespit edildi. Doktorlar Demir'e acilen ameliyat olması gerektiğini söyledi. Annesi Manisa Büyükşehir Belediyesi, babası ise Yunusemre Belediyesi'nde taşeron bir firmada temizlik işçisi olarak çalışan Demir’in, bugüne kadar hastane hastane dolaşmasına rağmen ameliyat olamadığı için sağ gözü yüzde 80 görme kaybına uğradı.

1 yıl içinde hayatını kaybetme riski

Demir'e doktorlar, 2 ay içerisinde görme yetisini, 1 yıl içinde de hayatını kaybetme riski bulunduğunu söyledi. Genç kız, özel hastanede ameliyat olmak istiyor.

"Ağzım ve burnumdan sürekli kan geliyor"

Hastalığı nedeniyle zor günler geçirdiğini söyleyen Hatice Demir, "Son olarak gittiğim İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hafta yattım. Riskli olduğu için doktorlar ameliyatım için garanti veremedi. İki ay içerisinde görme yetimi kaybetme durumum var. Bir yıl içerisinde de yaşamını kaybetme durumum söz konusu. İzmir'deki özel hastanede doktor ameliyatımı yapabileceğini söyledi. Son zamanlarda ağzımdan ve burnumdan sürekli kan geliyor. Sokağa ekmek almaya bile çıkamıyorum. Zor günler yaşıyorum. Bir an önce ameliyat olmam gerekiyor" diye konuştu.

Himmet Demir de kızının her geçen gün gözlerinin önünde eridiğini söyledi.