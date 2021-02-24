Manisa'da 21 yıl önce karışım keşfetti akrep topluyor! İlk eşinde denedi başarılı oldu
MANİSA'da doğadan akrep toplayan adam, hazırladığı karışımın panzehir etkisi yarattığını savundu. Doktorlardan ise yanıt gecikmedi...
Karkamış'ın Gürçay Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Bozkurt, 21 yıldır akrep topluyor. Topladığı zehirli akrepleri bir şişe içerisinde biriktirerek, üzerine saf zeytinyağı ekleyen Bozkurt, karışımı bir yıl bekletiyor.
Bozkurt, akrebin şişe içerisine salgıladığı zehrin, saf zeytinyağı ile karışmasının ardından elde ettiği karışımın panzehre dönüştüğünü söyledi.
Mehmet Bozkurt, elde ettiği karışımı tüy ile akrep sokulan yerin çevresine sürerek panzehir etkisi oluşturduğunu belirtti.
"Eşim düzelmeye başladı"
Mehmet Bozkurt, karışımı ilk kez eşinin üzerinde denediğini ve olumlu sonuç aldığını öne sürdü. 21 yıldır panzehir ürettiğini belirten Bozkurt, "Akrepten panzehri üretmeye 2000 yılında başladım. O zamanlarda eşimi iki yerinden akrep sokmuştu ve durumu çok kötüydü. Daha önceden duyduğum bu panzehri eşime uyguladım. O an akrep sokulan yere tüy ile panzehri sürdüm. Panzehri uyguladıktan sonra yarım saat gibi bir süre içinde akrebin zehri kırıldı ve eşim düzelmeye başladı" dedi.