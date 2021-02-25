Erol Bulut neşteri vurdu! Yıldız oyuncu Trabzonspor maçında yok
Tüm gözler, Süper Lig'in kaderini belirleyecek Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı-Lacivertli takımın teknik direktör Erol Bulut, kritik maç öncesi sürpriz bir karar verdi.Abone ol
Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ara transfer döneminde dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Osayi Samuel ve Attila Szalai'yi kadrosuna katan sarı lacivertlilerde geçtiğimiz haftada yaşanan şok puan kaybı moralleri bozdu.
Rakip yenilmeyen Trabzonspor
Şampiyonluk yolunda zirveden kopmamak adına çok kritik bir maça çıkacak olan sarı lacivertliler Süper Lig'in 27. haftasında ezeli rakibi Trabzonspor'a konuk oluyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Karadeniz temsilcisi son 10 maçında 1 beraberlik aldı.
Farklı 11
Son günlerde kötü futbol nedeniyle eleştiri yağmurunu tutulan 46 yaşındaki teknik adam Erol Bulut, Pazar günü oynanacak dev maç öncesi sürpriz bir karar verdi. Bulut ezeli rakibi Trabzonspor'a karşı farklı bir ilk 11'le sahaya çıkmayı planlıyor.
Mesut yerine bu maçta tercih Pelkas
Değişiklik olması beklenen bir başka bölge ise orta alan. Erol Bulut, Dimitris Pelkas'ı 11'e dahil edecek. Fiziksel olarak hazır olmadığı için Mesut Özil'in maça kulübede başlayabileceği gelen bilgiler arasında. Öte yandan Gustavo, dün de antrenmanda takımdan ayrı bireysel olarak çalıştı.
İrfancan ilk kez takımla
Fenerbahçe, Trabzonspor mücadelesinin hazırlıklarına devam etti. Ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan İrfan Can Kahveci dün ilk kez sarı-lacivertlilerle antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Bilindiği üzere İrfan Can, Başakşehir'den transfer edildiğinde sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.
Ali Koç'tan açıklama
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesislerine ziyarette bulundu, açıklamalar yaptı. Liderin sadece 3 puan gerisinde olduklarını ifade eden Başkan Ali Koç, Fenerbahçe tarihinde bir çok şampiyonluğun ağır mücadelelerden geçerek elde edildiğini ifade etti. Trabzonspor maçını kazanacaklarına olan inancını ifade eden Başkan Ali Koç, takımın gücüne ve karakterine güvendiğini dile getirdi.
İletişim problemi
Fenerbahçe'deki kötü futbolun teknik direktör ve futbolcular arasındaki iletişim sorunu olduğu iddia edildi. A Spor'un haberine göre, 'Futbolcularla Erol Bulut arasında bir mesafe olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'de sonuçlardan bağımsız olan birliktelik henüz oluşamadı. Göztepe maçından sonra bazı futbolcularla görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde Erol Bulut ile ilgili iletişim sorunları dile getirildi.'
Lider Ozan
Fenerbahçe'de takımın liderliğini Ozan Tufan üstlenmiş durumda. Oyuncu içinde sürekli takım arkadaşlarına seslenen bu konuda ilk sırada. Aynı zamanda Gustavo'nun da bu konuda ön planda olduğu biliniyor.