Erol Bulut neşteri vurdu! Yıldız oyuncu Trabzonspor maçında yok

Tüm gözler, Süper Lig'in kaderini belirleyecek Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı-Lacivertli takımın teknik direktör Erol Bulut, kritik maç öncesi sürpriz bir karar verdi.

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Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ara transfer döneminde dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Osayi Samuel ve Attila Szalai'yi kadrosuna katan sarı lacivertlilerde geçtiğimiz haftada yaşanan şok puan kaybı moralleri bozdu.

Rakip yenilmeyen Trabzonspor

Şampiyonluk yolunda zirveden kopmamak adına çok kritik bir maça çıkacak olan sarı lacivertliler Süper Lig'in 27. haftasında ezeli rakibi Trabzonspor'a konuk oluyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Karadeniz temsilcisi son 10 maçında 1 beraberlik aldı.

Farklı 11

Son günlerde kötü futbol nedeniyle eleştiri yağmurunu tutulan 46 yaşındaki teknik adam Erol Bulut, Pazar günü oynanacak dev maç öncesi sürpriz bir karar verdi. Bulut ezeli rakibi Trabzonspor'a karşı farklı bir ilk 11'le sahaya çıkmayı planlıyor.

Caner kulübeye

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, son haftalardaki formsuz görüntüsüyle dikkat çeken 'i bu mücadelede kulübede başlatmayı planlıyor. Caner'in formasına iki aday var; biri Filip Novak, diğeri Marcel Tisserand... Sakatlıktan çıkan 30 yaşındaki Çekyalı oyuncunun 11 oynayacak seviyede görülmemesi halinde Marcel Tisserand stopere, Szalai ise sol beke geçecek.

Mesut yerine bu maçta tercih Pelkas

Değişiklik olması beklenen bir başka bölge ise orta alan. Erol Bulut, Dimitris Pelkas'ı 11'e dahil edecek. Fiziksel olarak hazır olmadığı için Mesut Özil'in maça kulübede başlayabileceği gelen bilgiler arasında. Öte yandan Gustavo, dün de antrenmanda takımdan ayrı bireysel olarak çalıştı.

İrfancan ilk kez takımla

Fenerbahçe, Trabzonspor mücadelesinin hazırlıklarına devam etti. Ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan İrfan Can Kahveci dün ilk kez sarı-lacivertlilerle antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Bilindiği üzere İrfan Can, Başakşehir'den transfer edildiğinde sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Ali Koç'tan açıklama

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesislerine ziyarette bulundu, açıklamalar yaptı. Liderin sadece 3 puan gerisinde olduklarını ifade eden Başkan Ali Koç, Fenerbahçe tarihinde bir çok şampiyonluğun ağır mücadelelerden geçerek elde edildiğini ifade etti. Trabzonspor maçını kazanacaklarına olan inancını ifade eden Başkan Ali Koç, takımın gücüne ve karakterine güvendiğini dile getirdi.

İletişim problemi

Fenerbahçe'deki kötü futbolun teknik direktör ve futbolcular arasındaki iletişim sorunu olduğu iddia edildi. A Spor'un haberine göre, 'Futbolcularla Erol Bulut arasında bir mesafe olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'de sonuçlardan bağımsız olan birliktelik henüz oluşamadı. Göztepe maçından sonra bazı futbolcularla görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde Erol Bulut ile ilgili iletişim sorunları dile getirildi.'

Lider Ozan

Fenerbahçe'de takımın liderliğini Ozan Tufan üstlenmiş durumda. Oyuncu içinde sürekli takım arkadaşlarına seslenen bu konuda ilk sırada. Aynı zamanda Gustavo'nun da bu konuda ön planda olduğu biliniyor.