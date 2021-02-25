İstanbul'da tabur komutanlığını gözetlerken yakalanmıştı! O şüpheli DEAŞ'lı terörist çıktı

20 Şubat günü gece yarısı Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetleyen ve ihbar sonucu yakalanan şüphelinin DEAŞ'lı terörist olduğu ortaya çıktı.

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İstanbul'da Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetlerken yakalanan kişi, DEAŞ'lı terörist çıktı.

20 Şubat'ta saat 02.10 sıraların Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetleyen bir kişi ihbar üzerine yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Muhammed Yahya E. adlı kişinin keşif yaptığı belirlendi. DEAŞ'lı olduğu belirlenen teröristin üzerinden DEAŞ ile bağlantılı görseller ve dokümanlar çıktı. Muhammed Yahya E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.