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FETÖ hükümlüsü 2 eski emniyet müdürü Trabzon'da yakalandı

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yargılamada hapis cezası verilen 2 eski emniyet müdürü yakalandı.

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Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan, haklarında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, meslekten ihraç edilmiş 2 emniyet müdürünün kentte olduğunu tespit etti.

Ortahisar ilçesinde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden biri araçta, diğeri ise evde gözaltına alındı.

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