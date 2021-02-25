Irak ile demiryolu bağlantısı hedefi! Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Irak ile Türkiye arasında yen bir kara sınır kapısı ve doğrudan bir demiryolu bağlantısı kurulmasının planlandığını söyledi.

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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu "Irak ve Türkiye arasında yeni bir sınır kapısı ve demiryolu hattı önceliğimiz"

25.02.2021 11:19:49 İstanbul / Genel / 20210225AW252315

IHAAW111414-GEN/25-02-2021



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Nasser Hussein Bandar ile bir araya geldi. Karayolları Ortaköy Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmeye iki bakan ve ülkelerin heyetleri katıldı. Toplantıda kameralar karşısına geçen iki bakan, ortak açıklama yaptı.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaşanan küresel salgının etkilerinin komşu ülkeler arasında dayanışma ve işbirliği ile azaltılabileceğine dikkat çekerek, "Irak'ın altyapı geliştirme hamlesinde güçlü işbirlikleri kurmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte hem kamu sektörü, hem özel sektör paydaşlarımızla Iraklı muhataplarımızla bir araya gelerek Irak halkının yaşam kalitesini arttıracak projeleri birlikte gerçekleştirmek istiyoruz. Bugün Iraklı mevkiidaşım ile ulaştırma ilişkilerimizi etraflıca ele alacağız. Karayolu, demiryolu, sivil havacılık alanlarında birlikte atacağımız adımları tartışacağız. Ülkelerimiz arasında yeni bir kara sınır kapısının açılması ve doğrudan demiryolu bağlantısının kurulması önceliğimizdir. Sadece ülkemizdeki ulaştırma ilişkilerini değil bölgemizde ulaştırma ağını olumlu etkileyecek somut adımları belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Iraklı Bakan Bandar ise Türkiye ile yakın ilişkiler kurmak ve birlikte projeler gerçekleştirme istediklerini vurguladı.