Muharrem Sarıkaya yeni araştırmayı paylaştı! Restoran ve kafe sahiplerini üzecek sonuç

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, restoran ve kafe sahiplerini üzecek bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Sarıkaya, ABD'de yapılan bilimsel bir çalışmanın sonucuna göre, tam zamanlı çalışan restoranlarda korona bulaşma oranlarının diğer iş yerlerine göre en yüksek olduğunu söyledi.

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Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Habertükt'te yayınlanan Gün Başlıyor programında, koronavirüsün bulaşma oranlarıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı gündeme getirdi.

Sarıkaya, ABD'de 2 üniversiteden 7 bilim insanının, 50 milyon Amerikalıyı ele aldığı ortak çalışmasının çarpıcı sonuçları olduğunu söyledi.

"Tam zamanlı restoranlarda bulaşma en yüksek''

Çalışmanın sonucuna göre tam zamanlı çalışan restoranlarda korona bulaşma oranlarının çok yüksek olduğunu söyleyen Sarıkaya, spor salonları kafe ve barların, restoranlara göre daha az bulaşmaya neden olduğunu gösteren çalışmanın tablosunu ekrana getirdi.

"Restoran sahipleri kızabilir''

Söz konusu tablonun restoran sahiplerini kızdırabileceğini dile getiren Sarıkaya, sonuçların gerçekçi ve bilimsel bir çalışmanın sonuçları olduğunu söyledi ve restoranlarda yeni bir sistemin hayata geçirilmesi önerisinde bulundu.

Sarıkaya, "Dün bilimsel bir dergide bir yazı okudum. Orada PCR testleri pozitif çıkanların mobil telefonlarından bir takip yapılmış geriye doğru. 50 milyon ABD'li ele alınmış, 7 bilim insanı bu konuda çalışmış. Çalışmadan çok ilginç bir sonuç ortaya çıkartmış. Tam zamanlı çalışan restoranlardaki yayılmanın en yüksek olduğuna kanaat getirmiş." ifadelerini kullandı.