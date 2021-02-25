Son dakika Rusya'dan darbe muhtırası sonrası Ermenistan'a itidal çağrısı

RUSYA, Ermenistan ordusunun Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağırmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Gelişme endişe verici, konu Ermenistan'ın iç meselesi. Yaşananlar anayasal çerçevede kalmalı" denildi.

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Kremlinden Ermenistan'da yaşananlar darbe girişimine ilişkin bir açıklama yapıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan’daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ancak yaşananlar, Ermenistan’ın içişleri meselesidir" denildi. Ayrıca, taraflara itidal va anayasal çerçevede hareket edilmesi çağrısında bulunuldu.

Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.

Ermenistan’daki yerel medyada çıkan haberlere göre, Genelkurmay Başkanı dahil bütün üst düzey komutanlar, Paşinyan’ın istifası için bildiri imzaladı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa çağırdı.

Paşinyan, sosyal medya platformu Facebook üzerinden halka seslenerek, istifa çağrılarını reddetti. Darbe karştlarını başkent Erivan'ın merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmalarını istedi.

Erivan'da protestolar başladı

Öte yandan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifasını isteyen göstericiler hükümet binasına ilerlediği ifade edildi. Muhalefetin önemli siyasi figürlerinden eski başbakan ve eski savunma bakanı Vazgen Manukyan taraftarları ise Savunma Bakanlığı önünde toplanarak, ordunun muhtıra çağrısına destekte bulundu.

Güvenlik güçleri Ermenistan Parlamento'sunun önünde önlem aldı. Parlamento Sözcüsü'nün Paşinyan ile görüştüğü belirtildi.

Genelkurmay Başkanı'nı kovdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.

Paşinyan, Ermenistan ordusunun, kendisine yönelik istifa çağrısının ardından Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuştu.

Konuşmasında, destekçilerini sokağa çağıran Paşinyan, "Devrimi savunmamız gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev, sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır" dedi.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da yaşadığı mağlubiyete ilişkin sorumluluğu üzerine aldığını anlatan Paşinyan, "Halkın bazı üst düzey ordu yetkililerine yönelik de bazı soruları var ve bu sorulardan kaçılamaz" ifadesini kullandı.