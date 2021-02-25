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Siirte bu köyde yaşayanların kimliğini görenler şaşıp kalıyor

Aksöğüt köyünce yaşayan vatandaşların kimliklerini görenler inanamadı. 750 nüfuslu köyde herkesin aynı soyadını taşıması insanları şaşkına çevirdi.

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Kurtalan ilçesine bağlı 93 haneli Aksöğüt köyünde bulunan herkesin soyadı 'Yeşilyurt' olarak kayıtlara geçiyor. Bazı vatandaşların aynı ismi de kullandığı köyde 'Yeşilyurt' soyadı, kimi zaman zorlukları da beraberinde getiriyor. Aynı soyadı ve bazen de isim benzerliği, özellikle devlet kurumlarında evrak ve resmi işlerde karışıklıkların yaşanmasını da beraberinde getiriyor.

Köy meydanında bakkal işleten Numan Yeşilyurt, köylülerin borçla alışveriş yaptıkları için aynı isimde alışveriş yapanların karışıklık yaşanmaması için borç defterine babalarının isimlerini önüne koyarak not bıraktığını söyledi. Yeşilyurt, "Köy bakkalcısıyım. Soyadlarımız aynı, isimler de aynı olduğu zaman karıştırıyoruz. İsimlerinin önüne babalarının isimlerini de yazıyoruz. Murat Hasan oğlu, Murat Fevzi oğlu, İbrahim Fadli oğlu önlerine mecburen babalarının isimlerini yazıyorum karıştırmamak için bu şekilde devam edip gidiyoruz” dedi.


Son çare TC kimlik numarası
Köye gelen evrak ve kargolarda karışıklık yaşandığı zaman kendisine başvurulduğunu belirten Aksöğüt köyü muhtarı Emrullah Yeşilyurt ise babaları ve TC kimlik numaralarıyla olayı aydınlattıklarını dile getirdi. Yeşilyurt, "Aksöğüt köyü nüfusu 725 nüfus, 93 haneden oluşmaktadır. Soyadımız aynı, isimleri de aynı olduğu için bazen sıkıntı çekiyoruz. Bana geliyorlar belge oluşturmaktayız, düzeltiyoruz. Bütün köyün soy ismi Yeşilyurt bir imamımızın soyadı değişik" diye konuştu.


"Çok karışıklık yaşıyoruz"
Nurullah Yeşilyurt adlı vatandaş ise "Köyümüzün 725 nüfus var. Herkesin soyadı aynı. Benim adım Nurullah Yeşilyurt, ben de aynı soyadı taşıyorum onlarla. Çok karışıklık yaşıyoruz. Köyde en az 10 kişinin adı Nurullah. Soy adlarımızda Yeşilyurt olduğu için karışıyor bazen" şeklinde konuştu.

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