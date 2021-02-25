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Muş ve Bingöl'de deprem oldu! AFAD ve Kandilli büyüklüğünü açıkladı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ilçede paniğe neden olurken, Kandilli ise depremin Muş'un Varto ilçesinde meydana geldiğini duyurdu.

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, çevre illerden de hissedilen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu. 

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin Muş'un Varto ilçesinde meydana geldiğini duyurdu ve büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Karlıova ilçesinde yaşanan 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi. Ekinci, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü belirtti.

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