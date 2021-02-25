İspanyollardan şok sözler: Fenerbahçe, Mesut Özil ile batıyor

Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki performansı İngiliz ve İspanyol basınında geniş yer aldı. İspanyol Marca gazetesi ise daha ağır ifadeler kullandı ve Mesut Özil'in performansını sert bir şekilde eleştirdi.

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Arsenal'den ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olarak devre arası transfer döneminin Avrupa'da en çok ses getiren isimlerinden biri olan Mesut Özil, İngiltere ve İspanya'da gündem konusu oldu. İngiltere'den Mirror, İspanya'dan ise Marca gazeteleri Mesut Özil hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İngiliz Mirror gazetesi, ''Mesut Özil'in çocukluk kulübü Fenerbahçe'ye 'rüya' transferi şimdiye kadar planlandığı gibi gitmedi'' yorumunda bulundu. Mesut Özil'in Ocak ayında Arsenal ile olan sözleşmesini feshetmesi hem Arsenal hem de Fenerbahçe için çok ideal bir çözüm olmuştu. Arsenal, 10 aydır kadro dışı kalan ve takımda en çok maaş kazanan futbolcusuna maaş vermekten kurtuldu, Fenerbahçe taraftarı olan Mesut Özil ise Fenerbahçe'nin şampiyonluk ümitlerini arttırdı. Ancak Mesut Özil, Türk devinde şu ana kadar gol veya asist katkısı yapamadı.

Mesut'un yeni takımını ayağa kaldırmak için hala zamanı var

Fenerbahçe, Mesut Özil'in gelmesinin ardından oynadığı 5 maçın 3'ünü kaybetti. Türkiye Kupası'ndan elendiler, ligde de 3. sıraya gerilediler. Bu ayın başında ligin yeni lideri Galatasaray'a yenilmişlerdi. En son orta sıra takımı Göztepe'ye de yenildiler. Özil ve yeni takımı Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşmüş durumda. Tabii ki Mesut Özil'i şu an için sert bir şekilde suçlamak adil olmaz. Neredeyse bir yıldır futbol oynamıyor ve zamana ihtiyacı olduğu çok açık. Ligin çok çekişmeli geçtiğini göz önüne alırsak Mesut'un yeni takımını ayağa kaldırmak için hala zamanı var.

'Fenerbahçe, Mesut Özil ile batıyor'

İspanyol Marca gazetesi ise daha ağır ifadeler kullandı ve Mesut Özil'in performansını sert bir şekilde eleştirdi. İspanyollar Mesut Özil için şöyle konuştu; Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olması iki taraf için de bir rüya gibiydi. Ama hayal ettikleri başlangıcı yapamadılar. Fenerbahçe, Mesut Özil ile batıyor.

Ne gol var ne asist

Real Madrid'in eski oyuncusu, yeni takımında şu ana kadar 5 maça çıktı. Ne gol attı ne de asist yaptı. Fenerbahçe bu 5 maçta 3 yenilgi aldı. Mesut'un gelmesiyle beraber Fenerbahçe, liderlikten indi ve kupadan elendi. 7 Mart 2020'den sonra ilk kez futbol oynayan Mesut Özil'in zamana ihtiyacı olduğu kesin. Mesut Özil, Fenerbahçe'nin 2013/2014 sezonundan sonra ilk kez şampiyon olabilmesi için hemen ayağa kalkmalı ve performansını yükseltmeli.