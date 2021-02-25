Daum, Fenerbahçe'den teklif aldı mı? İlk kez konuştu

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut tartışılırken; eski çalıştırcı Christoph Daum'un ismi gündeme geldi. Ancak tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'den teklif almadığını açıkladı.

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Fenerbahçe, sezon başındaki ve devre arasındaki transferlerle dikkat çekti. Lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde olmasına karşın kupadan elenilmesi ve oynanan oyununun sıkça eleştirilmesi üzerine gözler teknik direktör Erol Bulut'a çevrildi. Bu süreçte takımın eski teknik direktörü Christoph Daum, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı; tecrübeli teknik adamın ismi Sarı Lacivertliler ile anıldı.

Alman Bild gazetesine konuşan Daum, Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili ve takımın başına geçip geçmeyeceği sorularını yanıtladı.

"Fenerbahçe'den gelen resmi bir teklif olmadı''

Bild gazetesi haberi 'Daum, Mesut Özil'in yeni hocası mı oluyor' başlığıyla verdi. Daum'un Fenerbahçe ve Beşiktaş'taki başarıları hatırlatılırken 67 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe'den gelen resmi bir teklif olmadı. Şu anda herhangi bir iletişim kurulmadı" açıklamasını yaptı.

"Türkiye, Mesut için büyük sınav"

Christoph Daum, Fenerbahçe'nin çok şey beklediği Mesut Özil'i de değerlendirirken, "Mesut Özil için büyük sınav olacak. Doğru performansı veremezse milli takımdaki en kötü zamanında bile yaşamadığı tepkiler görebilir. Fiziksel olarak hit yaşamadığı bir deneyim yaşayacak ve 2-3 kişi sürekli peşinde olacak" diye konuştu.

"Fenerbahçe şampiyon olur"

Daum, Türkiye'deki şampiyonluk yarışını da değerlendirdi ve "Başkan Ali Koç, şampiyonluğa oynayacağını düşündüğüm iyi bir takım kurmuş. Türkiye'de tabii bunlar şampiyon olmak zorunda diyeceklerdir; ama ben bu takım şampiyon olur diyorum" sözleriyle Sarı Lacivertliler için umutlu konuştu.