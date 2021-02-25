Bu kahreden haber Adana'dan! Sobadan zehirlenen çift öldü çocukları tedavi altında

Soba faciasının yaşandığı son nokta Adana... Gece yatak odasındaki sobaya kömür koyup uykuya dalan ailede; çift hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan çocukların durumu iyiye gidiyor.

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Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde 2 çocuk sahibi Mustafa ve Muyesse Karslı, yatak odasında bulunan sobada kömür yakıp uyudu. Sabah saatlerinde yakınları Karslı çiftine ulaşamayınca eve gitti. Çift kapıyı açmayınca polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Eve giren ekipler, çifti yatakta hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muyesse ve Mustafa Karslı çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Farklı odadaki çiftin çocukları ise hastaneye kaldırıldı. Çiftin evine gelen yakınları ağıtlar yaktı. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı inceleme başlattı. Öte yandan hastaneye kaldırılan Kıvanç (3) ile Ege'nin (6) durumlarının iyiye gittiği bildirildi.