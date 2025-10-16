BIST 10.371
Burcu Köksal bombası! AK Parti'ye mi geçiyor?

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ve Evciler Belediye Başkanı Berrin Uğurlu’nun CHP'den istifa ederek AK Parti’ye geçeceği iddia edildi. Yerel basında yer alan haberlere göre Köksal’ın Ankara’da temaslarda bulunarak katılım beyanını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği öne sürüldü. Gazeteci Sinan Burhan da sosyal medya paylaşımında bu iddiaları doğrulayan ifadeler kullandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Dinar Belediyesi Başkanı Veysel Topçu ve Evciler Belediyesi Başkanı Berrin Uğurlu’nun CHP'den istifa ederek AK Parti geçeceği öne sürüldü. 

Afyon yerel medyası bomba bir kulis haberi ortaya attı. Yerel basında yer alan iddialara göre CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara’da temaslarda bulunarak AK Parti katılım beyanını aracılar vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

Kocatepe Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre Köksal’ın yanı sıra, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile Evciler Belediye Başkanı Berrin Uğurlu’nun da CHP'den istifa ederek AK Parti geçmek üzere başvuru yaptığı öne sürüldü.

Bu geçişlerin gerçekleşmesi halinde, CHP’nin Afyonkarahisar’daki belediye başkanı sayısı Başmakçı, Yeşilçiftlik ve Karaadilli olmak üzere üçe düşecek.

SİNAN BURHAN DA PAYLAŞTI

Gazeteci Sinan Burhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal. CHP’den istifa edip, AK Parti’ye katılacak." ifadelerini kullandı.

Burcu Köksal bombası! AK Parti'ye mi geçiyor? - Resim: 0

