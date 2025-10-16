BIST 10.491
DOLAR 41,85
EURO 48,86
ALTIN 5.689,20
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ikinci yılını kutladı: “Hep birlikte güvenli yarınlara”

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ikinci yılını kutladı: “Hep birlikte güvenli yarınlara”

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 16 Ekim 2023 tarihinde başlayan çalışmalarının ikinci yıl dönümünü kutladı. Kutlama mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum'a desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

Abone ol

Başkanlıktan yapılan açıklamada, “Şehirlerimizi afetlere karşı dirençli, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıran, güvenli ve sürdürülebilir yerleşim alanları oluşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, geride kalan iki yılda Türkiye’nin dört bir yanında yürütülen kentsel dönüşüm projeleriyle daha güvenli bir geleceğin temellerinin atıldığı vurgulandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN KURUM'A TEŞEKKÜR

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, bu süreçte desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kamu kurumları, yerel yönetimler, paydaş kuruluşlar ile emeğiyle katkı sunan tüm çalışanlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

“Hep birlikte güvenli yarınlara” mesajıyla tamamlanan açıklamada, Türkiye genelinde sürdürülen dönüşüm çalışmalarının aynı kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'de eylül ayında en çok konut o ilde satıldı
Türkiye'de eylül ayında en çok konut o ilde satıldı
ABD'nin İsrailli esirlerin cenazelerinin yerinin tespitine yardımcı olanlara ödül vereceği iddiası!
ABD'nin İsrailli esirlerin cenazelerinin yerinin tespitine yardımcı olanlara ödül vereceği iddiası!
TCMB Başkanı Fatih Karahan: İzin vermeyeceğiz
TCMB Başkanı Fatih Karahan: İzin vermeyeceğiz
Bakan Güler'den Gazze açıklaması: 'TSK göreve hazır'
Bakan Güler'den Gazze açıklaması: 'TSK göreve hazır'
Güvenli gıda, sağlıklı yaşamın temeli!
Güvenli gıda, sağlıklı yaşamın temeli!
6,5 büyüklüğünde deprem oldu
6,5 büyüklüğünde deprem oldu
A milli takıma TFF jesti! Futbolcular istemiyordu...
A milli takıma TFF jesti! Futbolcular istemiyordu...
Mourinho'dan Sadettin Saran'a tek cümlelik yanıt
Mourinho'dan Sadettin Saran'a tek cümlelik yanıt
İran Cumhurbaşkanı'ndan Afganistan ve Pakistan arasındaki çatışmalarla ilgili açıklama
İran Cumhurbaşkanı'ndan Afganistan ve Pakistan arasındaki çatışmalarla ilgili açıklama
Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan David Jurasek kararı
Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan David Jurasek kararı
Bursa’da su kesintileri 22 Ekim’e kadar uzatıldı
Bursa’da su kesintileri 22 Ekim’e kadar uzatıldı
4 ülke ile yapılan anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
4 ülke ile yapılan anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı