Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ikinci yılını kutladı: “Hep birlikte güvenli yarınlara”

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 16 Ekim 2023 tarihinde başlayan çalışmalarının ikinci yıl dönümünü kutladı. Kutlama mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum'a desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, “Şehirlerimizi afetlere karşı dirençli, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıran, güvenli ve sürdürülebilir yerleşim alanları oluşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, geride kalan iki yılda Türkiye’nin dört bir yanında yürütülen kentsel dönüşüm projeleriyle daha güvenli bir geleceğin temellerinin atıldığı vurgulandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN KURUM'A TEŞEKKÜR

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, bu süreçte desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kamu kurumları, yerel yönetimler, paydaş kuruluşlar ile emeğiyle katkı sunan tüm çalışanlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

“Hep birlikte güvenli yarınlara” mesajıyla tamamlanan açıklamada, Türkiye genelinde sürdürülen dönüşüm çalışmalarının aynı kararlılıkla devam edeceği belirtildi.