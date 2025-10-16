BIST 10.491
Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan David Jurasek kararı

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, David Jurasek hakkında beklenmeyen bir karar verdi. Takımın ilk 11'i değişti. Teknik adam Gençlerbirliği karşısında sol bekte Rıdvan Yılmaz'a görev verecek.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, göreve gelmesinin ardından ideal kadrosunu bulmaya çalışırken, bu hafta oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde de bir değişikliğe hazırlanıyor.

JURASEK YEDEK KULÜBESİNE

Milli ara sonrası dönüşü kendi sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak Beşiktaş'ta tecrübeli çalıştırıcı Sergen Yalçın, performansından memnun olmadığı Çek sol bek David Jurasek'i yedek kulübesine çekecek. Sergen Yalçın'ın Jurasek yerine sol bekte Rıdvan Yılmaz'ı oynatacağı öğrenildi.

SERGEN YALÇIN'IN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Ole Gunnar Solskjaer'in ardından göreve geldiği Beşiktaş'ta şu ana dek 6 maça çıkan Sergen Yalçın, bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

PERFORMANSINI BEĞENMEDİ

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, performansından memnun olmadığı David Jurasek'i yedek kulübesine çekip Gençlerbirliği karşısında sol bekte Rıdvan Yılmaz'a görev verecek.

