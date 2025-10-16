BIST 10.464
DOLAR 41,84
EURO 48,90
ALTIN 5.679,68
HABER /  GÜNCEL

Sigara tüketicilerine kötü haber! Yılbaşı öncesi sigaraya zam

Sigara tüketicilerine kötü haber! Yılbaşı öncesi sigaraya zam

Yeni yıl öncesi sigaraya zam geldi. Türkiye'de tütün pazarının en büyük üreticisi Philip Morris grubu, sigara fiyatlarına 5 TL zam yaptı. Böylece en ucuz sigara 95 liraya yükselirken en pahalı sigara 105 lira oldu. Rakip firmaların da bu hafta içinde zamları açıklaması bekleniyor.

Abone ol

Sigaraya tiryakileri üzecek yeni bir fiyat artışı yapıldı. Ağustos başında yapılan zamların ardından, ekim ayında da sigaraya zam geldi. Türkiye'de tütün pazarının en büyük firması olan Philip Morris paket başına 5 lira fiyat artışı yaptı.

EN UCUZ SİGARA 95 LİRAYA YÜKSELDİ

Firmanın ürettiği en ucuz sigara 95 liraya yükselirken, pazarda en fazla talep gören ürünleri ise 100 ve 105 TL'den satışa sunulacak. Philip Morris'in ardından rakip firmaların da bu hafta bitmeden fiyatlarına zam yapması bekleniyor.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sigaraya zam geldi, hayırlı olsun memlekete! Fiyatlar 100 ila 105 TL arasına yükseldi. En ucuz sigara ise artık 95 TL oldu" ifadelerini kullandı.

YENİ YILDA DA ZAM BEKLENİYOR

Önümüzdeki dönemde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) güncellemesiyle birlikte yeni yılda da sigara fiyatlarında artış yaşanacak.

2025 YILINDA SİGARAYA 3. ZAM

Sigara fiyatları 2025 yılına artışla girmişti. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının yeniden düzenlenmesiyle birlikte, sigara fiyatlarında paket başına ortalama 10 TL zam yapıldı. Böylece en ucuz sigara fiyatı 80 lirayı geçti. Daha sonra ise ağustos ayında 5 TL'lik bir zam daha yapıldı. 3. zam ise ekim ayında 5 lira oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nadir toprak elementleri açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nadir toprak elementleri açıklaması
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Trump'tan CIA'ye Venezuela topraklarında operasyon talimatı
Trump'tan CIA'ye Venezuela topraklarında operasyon talimatı
ABD Başkanı Trump'tan Çin açıklaması: Şu an savaşın içindeyiz
ABD Başkanı Trump'tan Çin açıklaması: Şu an savaşın içindeyiz
İzmir'de kamyon evin odasına girdi belediyeye yolu değiştirin çağrısı
İzmir'de kamyon evin odasına girdi belediyeye yolu değiştirin çağrısı
Pentagon'un yeni medya kurallarını kabul etmeyen gazeteciler ofislerini boşaltıyor
Pentagon'un yeni medya kurallarını kabul etmeyen gazeteciler ofislerini boşaltıyor
İsrail'den Hamas'a karşı "kapsamlı plan" hazırlama talimatı
İsrail'den Hamas'a karşı "kapsamlı plan" hazırlama talimatı
Aras Kargo Starex Global’ in tamamını satın aldı
Aras Kargo Starex Global’ in tamamını satın aldı
İzmir’de korkunç olay: Eşini vurdu, polise ihbarda bulundu
İzmir’de korkunç olay: Eşini vurdu, polise ihbarda bulundu
Lavrov: Avrupa, Ukrayna'daki savaşı, Trump'ın savaşı yapmak istiyor
Lavrov: Avrupa, Ukrayna'daki savaşı, Trump'ın savaşı yapmak istiyor
İsrail protestosuna 15 gözaltı
İsrail protestosuna 15 gözaltı
Göreve Fatih Terim'i getiriyorlar
Göreve Fatih Terim'i getiriyorlar