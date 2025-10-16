BIST 10.464
DOLAR 41,84
EURO 48,84
ALTIN 5.661,16
HABER /  DÜNYA

İsrail protestosuna 15 gözaltı

İsrail protestosuna 15 gözaltı

İtalya’nın Udine kentinde, İtalya’nın İsrail’i 3-0 yendiği maç sırasında düzenlenen protestoda arbede çıktı. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı gösteride 2’si gazeteci, 11’i güvenlik görevlisi olmak üzere 13 kişi yaralanırken, 15 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Udine kentinde oynanan ve İtalya’nın İsrail’i 3-0 yendiği maça yönelik şehir merkezindeki protestonun son bölümünde olaylar çıkmıştı.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, olaylarda 2'si gazeteci, 11'i güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 13 kişinin yaralandığı, 15 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Ayrıca maç sırasında Blueenergy Stadı'nda tribünlerden sahaya girmeye çalışan 3 kişinin, sahadaki görevlilerce durdurulduğu ve Filistin bayrağı açanlar hakkında da işlem yapıldığı kaydedildi.

Udine'de İtalya'nın İsrail ile oynadığı maç sırasında düzenlenen gösteriye yaklaşık 10 bin kişi katılmıştı.

Protestocular, Gazze'de soykırım yaptığı gerekçesiyle "İsrail'e kırmızı kart göster" dövizi taşımış, İsrail'in uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Yürüyüşün son bölümünde, bir grubun stadın yakınına yaklaşmak istemesi üzerine güvenlik güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkarak karşılık vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Göreve Fatih Terim'i getiriyorlar
Göreve Fatih Terim'i getiriyorlar
Bursa'da su kesintileri 6 gün daha uzatıldı
Bursa'da su kesintileri 6 gün daha uzatıldı
Trump'tan Hamas açıklaması: İsrail tek sözümle Gazze'ye dönebilir
Trump'tan Hamas açıklaması: İsrail tek sözümle Gazze'ye dönebilir
Gazze Belediyesi: Felaketi yaşıyoruz, acil kara, hava ve deniz yardım köprülerine ihtiyacımız var
Gazze Belediyesi: Felaketi yaşıyoruz, acil kara, hava ve deniz yardım köprülerine ihtiyacımız var
ABD Savunma Bakanı Hegseth’in uçağı acil iniş yaptı
ABD Savunma Bakanı Hegseth’in uçağı acil iniş yaptı
Burhanettin Duran’dan Türkiye’nin enerji ve nadir toprak vurgusu
Burhanettin Duran’dan Türkiye’nin enerji ve nadir toprak vurgusu
Ukrayna Savunma Bakanı: 2026 için toplam savunma ihtiyaçları tahmini 120 milyar dolar
Ukrayna Savunma Bakanı: 2026 için toplam savunma ihtiyaçları tahmini 120 milyar dolar
Bakan Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Bakan Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
İstanbul ile Gazze kardeş şehir oldu
İstanbul ile Gazze kardeş şehir oldu
Özgür Özel: İktidarımızda takibe düşmüş bütün kredi kartlarının faizini sileceğiz
Özgür Özel: İktidarımızda takibe düşmüş bütün kredi kartlarının faizini sileceğiz
Motosikletin çarptığı genç hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı genç hayatını kaybetti
ABD'den Rusya'ya açık tehdit: Ukrayna savaşı bitmezse Rusya bedel ödeyecek
ABD'den Rusya'ya açık tehdit: Ukrayna savaşı bitmezse Rusya bedel ödeyecek