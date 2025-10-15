BIST 10.464
ABD Savunma Bakanı Hegseth’in uçağı acil iniş yaptı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in uçağı, Brüksel’deki NATO toplantısından dönerken ön camındaki çatlak nedeniyle İngiltere’ye acil iniş yaptı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'i taşıyan uçağın İngiltere'ye acil iniş yaptığı açıklandı.

Brüksel'deki NATO toplantısından dönen Pete Hegseth'in içinde bulunduğu uçağın ön camındaki çatlak nedeniyle İngiltere'ye acil iniş yaptığı açıkladı.

UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, NATO toplantısından dönen Hegseth'in uçağının ön camında meydana gelen çatlama nedeniyle İngiltere'deki bir havalimanına acil iniş yaptığı bilgisini paylaştı.

NEDENİ AÇIKLANDI

Parnell, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan ABD'ye dönerken, Hegseth'in uçağı, ön camındaki bir çatlak nedeniyle Birleşik Krallık'a plansız bir iniş yaptı" ifadesini kullandı.

Uçağın "standart prosedürlere uygun şekilde" indiğinin altını çizen Parnell, Bakan Hegseth dahil uçaktaki herkesin güvende olduğunu kaydetti.

Bakan Hegseth, bugün, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Ukrayna Savunma İrtibat Grubu Toplantısı'na katılmış ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatını değerlendirmişti.

