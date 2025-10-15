BIST 10.464
Burhanettin Duran’dan Türkiye’nin enerji ve nadir toprak vurgusu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin enerji politikaları ve nadir toprak elementleri alanındaki stratejik hamlelerini vurguladığını bildirdi. Erdoğan, kaynakların ekonomiye kazandırılmasının ülkenin bağımsızlık ve kalkınma vizyonunun somut göstergesi olduğunu belirterek, her alanda hedeflerinin net olduğunu ifade etti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunarak Türkiye'nin enerji politikalarına ve nadir toprak elementleri alanındaki stratejik hamlelerine ilişkin önemli mesajlar verdiğini belirtti.

"HER ALANDA HEDEFİMİZ NETTİR"

Türkiye'nin yer altı zenginliklerinin, milletin hizmetinde olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurgulayan Duran, "Bu zenginlikleri ekonomimize kazandırmak, ülkemizin bağımsızlık vizyonunun ve kalkınma iradesinin en somut göstergelerinden biridir. Nadir toprak elementlerinden enerji üretimine kadar her alanda hedefimiz nettir. Kaynaklarını en verimli şekilde değerlendiren, güçlü ve kendi kendine yeten bir Türkiye." ifadelerini kullandı.

Duran, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı, Eskişehir’in Beylikova ilçesindeki Nadir Toprak Elementleri Sahası'na ilişkin açıklamalarına da yer verdi.

