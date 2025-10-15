BIST 10.464
Filistin son dakika duyurdu! İsrail, 45 Filistinlinin cenazesini teslim etti

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail’den 45 Filistinlinin cenazesinin teslim alındığını açıkladı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında yapılan esir takasında cenazelerin iadesi devam ediyor.

İSRAİL, 45 FİLİSTİNLİNİN CENAZESİNİ TESLİM ETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’den 45 Filistinlinin cenazesinin teslim alındığını belirterek, "İsrail güçleri tarafından bugün Kızıl Haç aracılığıyla teslim edilen 45 cenaze ile birlikte teslim alınan cenaze sayısı 90'a ulaştı" ifadelerini kullandı.

KİMLİK TESPİTLERİ YAPILACAK

Bakanlık, cenazelerin kimlik tespitinin ardından ailelere teslim edileceğini açıkladı.

Hamas ise anlaşma kapsamında bugüne kadar 8 cenazeyi İsrail’e teslim etti. İsrail, dün teslim edilen cenazelerden birinin esirlere ait olmadığını açıkladı.

