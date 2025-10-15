Motosikletin çarptığı genç hayatını kaybetti

Uşak’ta yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Fehim Turunç, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen genç, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.Abone ol
Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarptığı üniversite öğrencisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda ilerleyen M.S. (21) yönetimindeki 64 AEY 142 plakalı motosiklet, 9 Ekim'de yolun karşısına geçmeye çalışan Fehim Turunç'a (18) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve Turunç ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Turunç, sevk edildiği Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.
Motosiklet sürücüsü ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Öte yandan Turunç'un Uşak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü birinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.