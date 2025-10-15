BIST 10.464
DOLAR 41,84
EURO 48,74
ALTIN 5.643,79
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,44 değer kazanarak 10.464,48 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 148,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 134,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı.

Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen yüzde 8,02 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden yüzde 0,52 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesinin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla artan faiz indirimi beklentileri etkili olurken, BIST 100 endeksi genele yayılan alımlarla günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satış istatistikleri ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretiminin, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin ve ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksinin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle yarın resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyeleri direnç, 10.400 ve 10.300 puan ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

