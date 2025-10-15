BIST 10.464
DOLAR 41,84
EURO 48,71
ALTIN 5.649,30
HABER /  DÜNYA

ABD'den Rusya'ya açık tehdit: Ukrayna savaşı bitmezse Rusya bedel ödeyecek

ABD'den Rusya'ya açık tehdit: Ukrayna savaşı bitmezse Rusya bedel ödeyecek

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna savaşının sona ermemesi halinde Rusya’ya bedel ödeteceklerini belirterek, Avrupa liderliğindeki NATO ve güçlü bir Ukrayna ordusunun en etkili caydırıcı unsur olduğunu vurguladı.

Abone ol

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna savaşı sona ermezse ülkesinin Rusya'ya bedel ödeteceğini vurgulayarak, Rus saldırganlığına karşı en etkili caydırıcı unsurların "Avrupa liderliğindeki NATO ve kendini savunabilen bir Ukrayna ordusu" olduğunu belirtti.

Hegseth, Brüksel'de düzenlenen NATO Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın açılışında konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin politikası neticesinde son birkaç ayda, Avrupa'nın Ukrayna savunmasına yaptığı yatırımın önemli ölçüde arttığını vurgulayan Hegseth, "Elbette ABD de üzerine düşeni yapacak ancak Avrupalılar kıtanın konvansiyonel savunmasında birincil sorumluluğu üstlenmeye devam etmelidir." dedi.

Hegseth, NATO müttefiklerinin ağustostan bu yana NATO'nun ABD silahlarının Ukrayna'ya tedarikini sağlayan "PURL" girişimi aracılığıyla, Ukrayna'ya 2 milyar dolardan fazla yardım sağladığını aktararak, "Müttefikler, sık ​​sık Ukrayna güvenliğinin Avrupa güvenliğiyle eş anlamlı olduğunu söylüyor. Öyleyse şimdi, tüm NATO ülkelerinin sözlerini PURL yatırımları şeklinde eyleme dönüştürme zamanıdır." ifadelerini kullandı.

RUSYA'YA ÇAĞRI

Ukrayna savaşının derhal sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizen Hegseth, "Eğer bu savaş sona ermezse ve kısa vadede barışa giden bir yol yoksa ABD, müttefikleriyle birlikte Rusya'nın devam eden saldırganlığı için gerekli bedelleri ödetme yolunda gerekli adımları atacaktır." diye konuştu.

Hegseth, ABD'nin bu konuda üstüne düşeni ve kendisinin yetkin olduğu her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

ABD Savunma Bakanı, Rus saldırganlığına karşı en etkili caydırıcı unsurların, ölümcül güce sahip, Avrupa liderliğindeki NATO ve kendini savunabilen bir Ukrayna ordusu olduğunun altını çizdi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail zindanlarında tam 33 yıl: Filistinli esir Mahmud İsa
İsrail zindanlarında tam 33 yıl: Filistinli esir Mahmud İsa
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü talimat verdi: Liselilere cuma namazı izni verilecek
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü talimat verdi: Liselilere cuma namazı izni verilecek
MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama kılavuzunu yayımladı
MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama kılavuzunu yayımladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu’da elektrik üretimi yakında başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu’da elektrik üretimi yakında başlıyor
Filistin son dakika duyurdu! İsrail, 45 Filistinlinin cenazesini teslim etti
Filistin son dakika duyurdu! İsrail, 45 Filistinlinin cenazesini teslim etti
Çin'e su ürünleri ve badem ihracatı için imzalar atıldı
Çin'e su ürünleri ve badem ihracatı için imzalar atıldı
Atmosferdeki karbondioksit oranı 2024'te rekor seviyelere ulaştı
Atmosferdeki karbondioksit oranı 2024'te rekor seviyelere ulaştı
Yüzyıllık el dokuması elpek bezi tescillendi
Yüzyıllık el dokuması elpek bezi tescillendi
Türkiye'de 32 bin 500 kişi organ nakli bekliyor
Türkiye'de 32 bin 500 kişi organ nakli bekliyor
Can Holding soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağı!
Can Holding soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağı!
BM, Libya’daki arabuluculuk çabaları için Türkiye’yi takdir etti
BM, Libya’daki arabuluculuk çabaları için Türkiye’yi takdir etti