İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü talimat verdi: Liselilere cuma namazı izni verilecek

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, cuma namazı kılmak isteyen lise öğrencilerine kolaylık sağlanması için tüm ilçe milli eğitim müdürlüklerine talimat yazısı gönderdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, resmi ve özel tüm liselere yazı gönderdi.  Yazıda, öğrenim gören öğrencilerin cuma namazı ibadetlerini yerine getirmelerine yönelik kolaylık sağlanması için bir talimat yayımladı.

İstanbul'daki tüm ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, uygun mescit bulunmayan okullarda koordinasyonun ilçe milli eğitim müdürlüklerinin din öğretimi şubeleri aracılığıyla yürütülmesi istendi.

İDARELERDEN HASSASİYET GÖSTERMELERİ İSTENDİ

Talimatta, uygulamanın Anayasa'nın din ve vicdan hürriyetini içeren 24. maddesi kapsamında değerlendirildiği belirtilerek, okul idarelerinin bu hassasiyetle hareket etmeleri gerektiği ifade edildi.

Yazıda, ilgili okul müdürlüklerine gerekli bilgilendirmelerin yapılması, uygulamanın takip edilmesi ve koordinasyonun sağlanması hususunda ilçe müdürlüklerinden hassasiyetle hareket etmeleri istendi.

