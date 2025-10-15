Özgür Özel: İktidarımızda takibe düşmüş bütün kredi kartlarının faizini sileceğiz

CHP tarafından düzenlenen ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitinginde konuşan Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması halinde bütün kredi kartlarının faizlerinin silineceğini söyledi.

CHP’nin her hafta çarşamba günleri İstanbul’un bir ilçesinde, her hafta sonu ise Türkiye’nin farklı illerinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi İstanbul'un Sarıyer ilçesi oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan buluşmada partililere seslendi.

Özel açıklamalarında, iktidarı hedef alırken ilginç bir vaatte bulundu.

"NAKİT AVANS KULLANANLARDA YÜZDE 95 FAİZ ALINIYOR"

Kredi kartlarından alınan faiz oranlarını eleştiren Özel şunları kaydetti:

CHP ormanı korumanın, ranta karşı olmanın adresidir. Kredi kartıyla kredi kartını kapatan, nakit avans kullanan insanlardan yüzde 95 faiz alıyor.

Resmi faiz oranı yüzde 40. Bir zengin adam düşünün parasını bankaya götürüyor, hesaplıyorlar yüzde 15 stopaj ödüyor.

Ama yoksul kredi kartı takibe alındığında yüzde 95 faiz alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin duruşu, düşenin, devletten bir şey bekleyenin partisidir. Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir.

"İKTİDAR OLDUĞUMUZDA KREDİ KARTI BORÇLARINI SİLECEĞİZ"

Mitinglerde verdiği vaatlere bir yenisini ekleyen Özel, "Bir düzen düşünün, fabrikatörden de fabrikanın bekçisinden de aynı vergiyi alıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının ilk yüz günü içinde takibe düşmüş bütün kredi kartlarının faizini sileceğiz, ana paralarını böleceğiz!

Ant olsun söz veriyoruz ki bu AK Parti'nin kara düzenini ters yüz edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"FAİZİ YOKSULDAN TOPLUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vergi politikasını eleştiren Özel, şu ifadelere yer verdi:

Meydanın %90'ı zaten resmi rakama göre de ülkenin %86'sı bu rakamın altında gelir alıyor. Öyle olunca da Erdoğan en yüksek vergiyi de, faizi de yoksuldan topluyor.

Bakın, bitmiş, tükenmiş, son çaresi kredi kartını kredi kartıyla kapatmak olmuş ya da nakit avans dedikleri yani eksi bakiyeci olmuş insanlardan %95 faiz alıyor. Resmi faiz oranı %40.