İstanbul ile Gazze kardeş şehir oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İstanbul ile Gazze arasında kardeş şehir protokolü imzalanmasını oy birliğiyle kabul etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İstanbul ile Gazze arasında kardeş şehir protokolü imzalanması ve kardeş şehir ilişkisi kurulmasına ilişkin gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi ekim ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Soru önergelerinin ve gündem dışı konuşmaların yapıldığı Mecliste, gündem maddelerine geçildi.

Mecliste, İstanbul ile Gazze arasında kardeş şehir protokolü imzalanması ve kardeş şehir ilişkisi kurulmasına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

Gündem maddesinde, İsrail tarafından 2 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze'ye acımasız şekilde saldırılar yapıldığı, şehrin ablukaya alındığı belirtildi.

Tüm yaşananların her geçen gün daha da şiddetini artırarak acımasız bir şekilde tüm dünyanın gözü önünde devam ettiği aktarılan gündem maddesinde, şu ifadelere yer verildi:

"Artık bu saldırılar adeta bir soykırıma doğru gitmektedir. Bizler de bugün buradan tüm yaşananlara karşı olarak, geçmişten de gelen bağlarımızı da düşündüğümüzde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Gazze arasında kardeş şehir ilişkisinin kurulmasının eğitim, kültür, ekonomik, ticari ve insani yardım alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi ve dostluk bağlarının güçlenmesi açısından da yararlı olacağı düşünülmektedir. İstanbul ile Filistin'in Gazze şehri arasında kardeş şehir protokolü imzalanması ve kardeş şehir ilişkisi kurulabilmesi için, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 18. maddesi (g) bendi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesi (g) bendi ve 74. maddesi gereğince teklifimizin gündeme alınarak AB Dış İlişkiler Komisyonu ile Hukuk Komisyonu'na havale edilmesini arz ederim."

Mecliste yapılan oylamada, İstanbul ile Gazze arasında kardeş şehir protokolü imzalanması ve kardeş şehir ilişkisi kurulmasına ilişkin gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gazze'ye yardım yapılması

Mecliste ayrıca İBB'nin Gazze'ye yapacağı yardıma ilişkin gündem maddesi de konuşuldu.

Gazze halkı adına belirlenecek insani yardım malzemesinin İBB imkanları doğrultusunda karşılanması ve gönderilmesine dair gündem maddesi, oy birliğiyle geçti.