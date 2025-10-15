BIST 10.464
Göreve Fatih Terim'i getiriyorlar

Çekya Futbol Federasyonu, teknik direktör Ivan Hasek ile yollarını ayırdığını açıkladı. Basında çıkan yeni teknik direktör iddiaları arasında Fatih Terim de yer alıyor.

Çekya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Ivan Hasek'in görevine son verildi.

Çekya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 62 yaşındaki Çek teknik adamla yolların ayrıldığı belirtildi.

ÇEKYA PERFROMANSI

Ocak 2024'te ikinci kez takımın başına geçen Hasek, Çekya ile 21 maçta 11 galibiyet, 5'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Hasek yönetiminde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda 7 maçta 13 puan toplayan Çekya, Hırvatistan'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Grupta son olarak Faroe Adaları deplasmanına çıkan Çekya, rakibine 2-1 yenilmişti.

FATİH TERİM SESLERİ ARTIYOR

Çekya'da Hasek'in ardından göreve getirilecek isim olarak Fatih Terim düşünülüyor.

Çek basınında yer alan haberlere göre; Fatih Terim'in teklife sıcak baktığı ve kısa süre içerisinde anlaşmanın resmiyete kavuşacağı belirtildi.

