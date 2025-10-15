BIST 10.464
Trump'tan Hamas açıklaması: İsrail tek sözümle Gazze'ye dönebilir

ABD Başkanı Donald Trump, İsrailli rehine cenazelerini vermemekle suçladığı Hamas'ı tehdit etti. Trump, "Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar, İsrail tek sözümle Gazze'ye dönebilir." dedi.

İsrailli rehine cenazelerini vermediği gerekçesiyle Hamas'ı tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump, tansiyonu yükseltecek bir açıklama yaptı.

Trump, "Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar, İsrail tek sözümle Gazze'ye dönebilir." ifadelerini kullandı.

HAMAS'TAN SON DAKİKA ESİR AÇIKLAMASI: ATEŞKES ŞARTLARINA BAĞLIYIZ

Hamas yaptığı yeni açıklamada, "Şu ana kadar tüm canlı rehineleri ve bulabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Kalan cenazelerin bulunması için özel ekipman gerekiyor. Ateşkes şartlarına bağlıyız." ifadelerini kullandı.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDA ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti. Ardından İsrail kabinesi anlaşmayı onaylamıştı.

