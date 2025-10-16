BIST 10.464
İzmir’de korkunç olay: Eşini vurdu, polise ihbarda bulundu

İzmir’in Bornova ilçesinde 70 yaşındaki R.T, eşi İzadiye T’yi tabancayla vurarak öldürdü, ardından polisi arayıp olayı ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, şüpheli suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde eşini tabancayla öldüren ve polisi arayarak ihbarda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Rafetpaşa Mahallesi'nde oturan R.T. (70), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini tabancayla vurduğunu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, İzadiye T'nin (69) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cenazesi, olay yeri incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili şüpheli R.T, suç aleti tabancayla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzadiye T'nin bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

