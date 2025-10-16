Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nadir toprak elementleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'deki nadir toprak elementlerinin olduğu sahanın ABD'ye verilmeye çalışıldığını iddia eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Türkiye olarak teknolojik hafızaya sahip ülkelerin, uzman kuruluşları ile işbirlikleri geliştirmek amacıyla görüşmeler yaptıkların belirten Erdoğan, "Bu anlamda Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Erdoğan yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeme getirdiği 'nadir toprak elementleri'ne yönelik bir açıklama yaptı.

Muhalefetin çarpıttığı bir konuya açıklık getirmek istediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Enerji politikamızın bir diğer önceliği sahip olduğumuz madenlerin katma değerli bir şekilde uluslararası pazarlara sunulmasıdır. Özellikle pek çok alanda nadir elementleri, savunma sanayinden yenilenebilir enerji sistemlerine, elektrikli araçlardan haberleşme ve uzay teknolojilerine pek çok alanda kritik rol oynuyor. Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki nadir toprak elementleri sahasında bugüne kadar 310 ayrı lokasyonda yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldı. Çalışma sahasında nadir toprak elementleri, barit ve florit başta olmak üzere tam 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi.

Bu saha, dünyanın yaklaşık ikinci büyük nadir toprak kaynak sahasıdır. 17 nadir toprak elementinin 10'unun bulunduğu Beylikova sahasında yaklaşık 12,5 milyon ton nadir toprak oksitleri yer alıyor. Nadir toprak elementlerinde dünyanın en büyük 5 üreticisinden birisi olmak istiyoruz. Bu doğrultudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyeceğimiz Eti Maden Pilot Üretim Tesisini devreye aldık. Pilot tesisin, endüstriyel tesise dönüştürülmesi için saflaştırma teknolojisi de dahil çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şunu da altını çizerek ifade etmek durumundayım, nadir toprak elementleri teknolojisine sahip ülke ve firmalar bu alandaki üretim süreçlerine ilişkin tecrübelerini maalesef paylaşmaktan kaçınıyor. Bu engelin aşılması ve mevcut sahaların daha kısa sürede ekonomiye kazandırılması, uluslararası işbirliklerini zorunlu kılıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pek çok ülkenin teknoloji geliştirme, danışmanlık ve teknoloji transferi için bu konularda deneyimli ülkelerle anlaşmalar imzaladığını anımsatarak, "Türkiye olarak biz de teknolojik hafızaya sahip ülkelerin, uzman kuruluşları ile işbirlikleri geliştirmek amacıyla görüşmeler yapıyoruz. Bu anlamda Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir." dedi.

Burhanettin Duran'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Nadir toprak elementlerinden enerji üretimine kadar her alanda hedefimiz nettir. Kaynaklarını en verimli şekilde değerlendiren, güçlü ve kendi kendine yeten bir Türkiye." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunarak Türkiye'nin enerji politikalarına ve nadir toprak elementleri alanındaki stratejik hamlelerine ilişkin önemli mesajlar verdiğini belirtti.

Türkiye'nin yer altı zenginliklerinin, milletin hizmetinde olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurgulayan Duran, "Bu zenginlikleri ekonomimize kazandırmak, ülkemizin bağımsızlık vizyonunun ve kalkınma iradesinin en somut göstergelerinden biridir. Nadir toprak elementlerinden enerji üretimine kadar her alanda hedefimiz nettir. Kaynaklarını en verimli şekilde değerlendiren, güçlü ve kendi kendine yeten bir Türkiye." ifadelerini kullandı.

Duran, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı, Eskişehir’in Beylikova ilçesindeki Nadir Toprak Elementleri Sahası'na ilişkin açıklamalarına da yer verdi.

Özel ne demişti?

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesinde gündeme geldiği öne sürülen "nadir toprak elementlerine" değinmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eskişehir’de ve batarya üretimi, akıllı telefon, lazer türbini gibi teknolojiler için çok önemli olan Eskişehir Beylikova‘daki bu madenleri Trump’a veriyor, karşısında meşruiyet alıyor.

Bakın bu elementleri toprağın içinde, karışım halinde, başka cevherin içinde alacaklar. Bu altın yumurtlayacak tavuğu çıkarır Trump’a verirsen; işleyecek, seneye sana satacak. Eldeki bitecek, 30 yıl sonra bizim torunlar ağzını açıp bakacak. Altın yumurtlayan tavuğu Trump‘a verip iki yumurtasına razı olmak olmaz. Buradan yalvarıyorum. Bu ülkenin geleceğini kendi geleceği ile Trump’a trampa yapan Erdoğan’a mani olun. Türkiye nadir elementlerle ilgili ayağa kalkmalıdır. Erdoğan kendi geleceği için bu ülkenin nadir elementlerini satamaz. Sattırmayız."