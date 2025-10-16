BIST 10.464
İzmir'de kamyon evin odasına girdi belediyeye yolu değiştirin çağrısı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, freni boşalan kamyon, 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairenin duvarına çarptı.

Çiçek Mahallesi 1615/4 Sokak'ta seyreden İ.Y'nin kullandığı 35 EME 06 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu Çetin Şahin'e ait 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairenin duvarına çarptı.

Çarpma nedeniyle evin oturma odasına ait duvarın bir bölümü yıkıldı.

Kazada sürücü yara almazken, evde kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Kamyonun çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Şahin, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 3. kez benzer bir durumla karşılaştıklarını belirterek belediyelerin çözüm üretmediğini öne sürdü.

Daha önce yan binaya belediyenin greyder aracının çarptığını ve şoförün hayatını kaybettiğini hatırlatan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Büyükşehir Belediyesine defalarca bu yolun değiştirilmesi gerektiğini ilettik ancak ilgilenilmedi. 3 Şubat'ta otobüs aynı şekilde burada kaza yaptı. Daha sonra evin önüne beton bariyerler koydurduk. Bugün de kamyon bariyerleri yıkarak duvara çarptı. Ölüm olmasını mı bekliyorlar? Benim daha önce torunlarım burada yatıyordu, şimdi kayınbiraderimin çocukları oturuyor. Kaza anında orada olsalardı ne olacaktı? Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesini arıyoruz, ilgilenen yok. Büyükşehire defalarca dilekçe verdim, gelen olmadı. 'Bakacağız, edeceğiz' dediler."

