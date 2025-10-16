BIST 10.491
DOLAR 41,85
EURO 48,86
ALTIN 5.689,20
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Dikkat! Sular kesilecek, belediyeden açıklama geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dikkat! Sular kesilecek, belediyeden açıklama geldi

Bursa'da, baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle 16-22 Ekim'de planlı su kesintisi uygulanacak.

Abone ol

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek.

Günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağlanması hedeflenen kesintilerden, Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile devlet hastaneleri etkilenmeyecek.

Kentte, 1-16 Ekim'de de belli saatlerde su kesintileri uygulanacağı duyurulmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Girit Adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Girit Adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni dönem başlıyor sigara kullananlar dikkat
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni dönem başlıyor sigara kullananlar dikkat
Bir yılda 62 bin ölüm! Türkiye'de havası en kirli üç şehir belli oldu
Bir yılda 62 bin ölüm! Türkiye'de havası en kirli üç şehir belli oldu
Sigara tüketicilerine kötü haber! Yılbaşı öncesi sigaraya zam
Sigara tüketicilerine kötü haber! Yılbaşı öncesi sigaraya zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nadir toprak elementleri açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nadir toprak elementleri açıklaması
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Trump'tan CIA'ye Venezuela topraklarında operasyon talimatı
Trump'tan CIA'ye Venezuela topraklarında operasyon talimatı
ABD Başkanı Trump'tan Çin açıklaması: Şu an savaşın içindeyiz
ABD Başkanı Trump'tan Çin açıklaması: Şu an savaşın içindeyiz
İzmir'de kamyon evin odasına girdi belediyeye yolu değiştirin çağrısı
İzmir'de kamyon evin odasına girdi belediyeye yolu değiştirin çağrısı
Pentagon'un yeni medya kurallarını kabul etmeyen gazeteciler ofislerini boşaltıyor
Pentagon'un yeni medya kurallarını kabul etmeyen gazeteciler ofislerini boşaltıyor
İsrail'den Hamas'a karşı "kapsamlı plan" hazırlama talimatı
İsrail'den Hamas'a karşı "kapsamlı plan" hazırlama talimatı
Aras Kargo Starex Global’ in tamamını satın aldı
Aras Kargo Starex Global’ in tamamını satın aldı